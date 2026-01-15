 Aller au contenu principal
Groupe ADP dévoile son trafic sur décembre
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 18:13

Au mois de décembre, ADP a enregistré une hausse de son trafic de 3%, pour un total de 29,4 millions de passagers. Uniquement sur les aéroports parisiens, la progression est de 3,2%, à 8,6 millions d'unités. Partant, sur l'ensemble de l'année, le groupe a accueilli sur les plateformes aéroportuaires qu'il gère 379 millions de personnes ( 4,2%), dont 107 millions ( 3,4%) sur Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.

Groupe ADP publiera ses résultats annuels 2025 après la séance boursière du 18 février prochain.

