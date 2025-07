Groupe ADP confirme ses objectifs annuels mais devrait ajuster son dividende

(AOF) - Groupe ADP a publié des informations préliminaires concernant ses résultats financiers du premier semestre. L’exploitant de plateformes aéroportuaires a dévoilé des estimations opérationnelles et financières qu’il qualifie de solides, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs annuels. Sur l’exercice 2025, le trafic dans les aéroports parisiens devrait progresser de 2,5 à 4 % par rapport à 2024, tandis que le chiffre d’affaires par passager dans les activités en zone réservée (boutique, bar, restaurant, salons…) est attendu en hausse de 4 à 6 % par rapport à l’année 2023.

L'Ebitda courant devrait quant à lui afficher une croissance de plus de 7 %, en comparaison de celui de 2024.

Groupe ADP indique toutefois que son résultat net part du groupe du premier semestre sera affecté défavorablement par des variations anormalement élevées des taux de change, générant des effets " non-cash " pour un montant estimé entre 90 et 110 millions d'euros. Il sera également touché par la contribution exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises pour un montant estimé entre 60 et 70 millions d'euros.

Partant, il sera proposé au conseil d'administration d'ajuster la politique de distribution de sorte à compenser l'effet que ces éléments pourraient avoir sur l'assiette de calcul du dividende pour 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clé

- Numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire avec 365 millions de passagers dont 103 à Paris et 26 plateformes, né en 1945 ;

- Chiffre d’affaires record de 6,2 Mds€ réparti en 4 pôles – les activités aéronautiques pour 33 %, l’international & développements aéroportuaires pour 32 %, dont le turc TAV pour 27 %, les commerces et services pour 31 %, dont Extime Duty Free Paris (13 %) et Extime Travel Paris (3 %) puis ’activité immobilière des terminaux (ADP étant l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France) pour 5 % ;

- Ambition : consolidation de la place de numéro 1 mondial dans la conception, la construction et l’exploitation d’aéroports, s’appuyant sur les accords avec les compagnies aériennes et sur une stratégie environnementale volontariste ;

- Capital détenu à 50,6 % par l’Etat français, le groupe Vinci (8 %) et Crédit agricole assurances (7,8 %), Philippe Pascal étant, depuis le 27 février, président-directeur général du conseil de 18administrateurs, Justine Coutard prenant la direction générale déléguée.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires

- focus sur les services aux clients visant pour 2025 au moins 80 % des vols partant à l’heure, une offre à 50 % des passagers d’un parcours biométrique, l’amélioration des correspondances avion-train et un focus des investissements sur Paris,

- stabilisation à 28 ans de la maturité moyenne du portefeuille de concessions,

- exploitation du parc immobilier avec l’extension de l’offre d’hospitalité Extime, à Paris et à l’international,

- écosystème digital global centré sur la donnée, via 100 routes internationales et la smartisation des aéroports, l’innovation étant focalisée sur les prestations télécom & mobilités via le Hub One ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 2030 : réduction de 68 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 à Paris,

- 2035 : réduction de 90 % à Paris,

- amélioration de la qualité de l’air, valorisation des déchets, usage de 10 % d’énergies bas carbone, électrification de la flotte de roulage et préservation de la biodiversité,

- budget carbone pour les cycles de vie des investissements de + 5 M€,

- partenariat avec Saclay dans les projets durables suivis dans le nouveau Green Hub d’innovation dans l’aéroport de Roissy,

- en 2025, intégration de critères RSE dans la rémunération de tous les salariés ;

- Situation financière encore tendue : dette de 8,6 Mds€ supérieure aux fonds propres avec un effet de levier de 4,1 mais garantie de la dette par l’Etat et trésorerie de 2 Md€.

Défis

- Forte corrélation à la santé financière des compagnies aériennes, notamment EasyJet et AirFrance-KLM, 1er et 2ème opérateurs à Paris ;

- Evolution du taux de dépense par passager à Paris (niveau record de 32,1 €) ;

- Après la liaison Paris-Orly en 2024, attente de la livraison du Paris-Roissy-CDG Express ;

- Préparation pour 2027 du contrat de régulation économique de l’aéroport de Roissy, fondé sur une hypothèse de croissance de 1,5 % du trafic passagers et 2035 et 2050 pour horizons ;

- Poursuite du déploiement de l’indien GMR Airports, détenu à 45,7 % et gérant 7 aéroports, en Inde, Indonésie et Grèce (110 M de passagers) ;

- Objectifs 2025 : trafic en hausse de 2,5 % à + 4 %pour Paris Aéroports, investissements de 1,4 Md€ et hausse de + 7 % du bénéfice opérationnel, levier de la dette de 3,5 à 4, y compris la hausse de la fiscalité en France ;

- Dividende 2024 de 3 €, soit le bas du plancher cible d’une politique de distribution à 60%.