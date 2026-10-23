Groupe ADP: CA en ligne au 30 septembre, Ebitda attendu dans le bas de la fourchette

55e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

Groupe ADP a ‌affiché jeudi un chiffre d'affaires en hausse de ​1,4% sur les neufs premiers mois de son exercice, en ligne avec les attentes, et a confirmé ​ses objectifs tout en précisant que l'Ebitda devrait se situer dans ​le bas de la fourchette.

• ⁠Au 30 septembre, le chiffre d'affaires atteint 5,10 ‌milliards d'euros, comme anticipé par les analystes selon un consensus compilé par le groupe.

• ​Le chiffre ‌d'affaires des activités aéronautiques à Paris, est ⁠en hausse de 1,6%, à 1,66 milliard d'euros, et le chiffre d'affaires des commerces & services est en ⁠hausse de ‌0,2%, à 1,61 milliard d'euro.

• Le chiffre ⁠d'affaires du segment international & développements aéroportuaires progresse de ‌2,7% à 1,67 milliard d'euros.

• En juillet, ⁠le groupe avait déclaré anticiper un Ebitda ⁠courant dans ‌une fourchette comprise entre 2,3 et 2,35 milliards d'euros ​en 2026 et un ‌ratio de dette financière nette par rapport à Ebitda courant autour de ​3,8x.

• Il a toutefois indiqué jeudi que l'Ebitda devrait se situer dans le bas ⁠de la fourchette annoncée, et que les objectifs ne tiennent pas compte des éventuels effets de mesures du projet de loi de finances pour 2027 sur les résultats annuels 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)