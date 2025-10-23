Groupe ADP-CA à 9 mois +9,4%, objectifs annuels confirmés

Groupe ADP ADP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% aux neuf premiers mois de 2025, à 5,04 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs annuels.

Les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 5,01 milliards d'euros sur la période, selon un consensus partagé par le groupe.

Le groupe, qui exploite les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-De-Gaulle anticipe notamment une croissance supérieure à 7% de l'Ebitda courant en 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)