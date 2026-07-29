Groupe ADP : bénéfices triplés, objectifs abaissés

Le gestionnaire aéroportuaire publie un premier semestre marqué par un fort rebond du résultat net, soutenu par des éléments exceptionnels, tandis que l'activité opérationnelle fait preuve de résilience. En revanche, le groupe révise à la baisse ses perspectives pour 2026 en raison des conséquences prolongées du conflit au Moyen-Orient.

Le résultat net part du groupe publié de Groupe ADP a plus que triplé au premier semestre 2026, pour atteindre 312 MEUR ( 221,6%). Cette progression est principalement soutenue par la plus-value réalisée sur la cession de 3,4% du capital de GMR Airports. Le bénéfice par action publié atteint 3,15 EUR, contre 0,98 EUR un an plus tôt.

Hors éléments ponctuels, le résultat net part du groupe ressort à 221 MEUR, en hausse de 29,2% sur un an.

De son côté, le chiffre d'affaires consolidé progresse de 1,6% à 3,21 MdsEUR, porté par la hausse des revenus des activités aéronautiques, de l'immobilier et des activités internationales. En revanche, l'EBITDA courant recule de 1% à 1,01 MdEUR, pénalisé par une hausse des charges de personnel et des coûts d'exploitation, malgré une activité globalement résiliente.

Le résultat opérationnel courant bondit de 68,5% à 743 MEUR, bénéficiant notamment de la forte amélioration de la quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence. A l'inverse, le résultat financier se dégrade de 33,9%, à -225 MEUR, en lien avec des instruments financiers liés à GMR Airports et la baisse des produits de trésorerie.

Le groupe a généré 693 MEUR de flux de trésorerie opérationnels au cours du semestre et sa dette financière nette atteint 9,05 MdsEUR au 30 juin, contre 8,62 MdsEUR fin 2025, soit une hausse de 5%, avec un ratio dette nette/EBITDA courant de 3,9x.

"Malgré un environnement géopolitique difficile, le Groupe ADP a enregistré une performance résiliente au 1er semestre 2026", a souligné Philippe Pascal, le président-directeur général, assurant que les mesures d'économies engagées devraient produire l'essentiel de leurs effets au second semestre.

Pour 2026, Groupe ADP abaisse toutefois sa guidance, ciblant désormais une croissance du trafic à Paris Aéroport d'environ 0,5%, contre entre 1,5% et 2,5% précédemment. Le gestionnaire vise un EBITDA courant compris entre 2,3 et 2,35 MdsEUR, contre un objectif précédent supérieur à 2,35 MdsEUR, et un ratio dette financière nette/EBITDA courant autour de 3,8x, contre un objectif antérieur inférieur ou égal à 3,7x.

Ces nouvelles prévisions intègrent des mesures d'économies de coûts dont l'impact positif est attendu entre 40 et 60 MEUR en 2026. La politique de distribution du dividende demeure inchangée, avec un taux de distribution de 60% du résultat net part du groupe et un plancher de 3 EUR par action.