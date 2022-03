Groupama AM recrute une gérante dette privée

(NEWSManagers.com) - Emmanuel Daull, le tout nouveau responsable dette privée de Groupama Asset Management, commence à bâtir son équipe. Il va accueillir dans son équipe Caroline Bouchard. Elle occupe le poste de gérante senior dette privée.

Caroline Bouchard aura pour mission de développer et animer un réseau d’affaires cohérent dans le but de générer des transactions éligibles à la stratégie d’investissement. Elle sera en charge de la présentation et de la valorisation des transactions présélectionnées en comité d’investissement. En parallèle, elle assurera la gestion des investissements en portefeuille, et contribuera à l’ensemble des activités liées à la commercialisation des fonds.

Caroline Bouchard vient d’ING Wholesale Banking France où elle était directrice structuration et conseils en capital. Elle a travaillé pour plusieurs autres établissements, dont Oddo BHF Corporate Finance, Standard & Poor’s, Société Générale CIB et HSBC.

Groupama AM a recruté Emmanuel Daull mi-janvier avec l’objectif de monter une équipe de spécialistes dédiés à la dette non cotée. Une gamme de fonds sera conçue. Le premier fonds qui doit être lancé portera sur des entreprises dont le chiffre d’affaires s’établit entre 50 et 500 millions d’euros. L’ensemble de la gamme de fonds se caractérisera de plus par une forte dimension à impact ESG.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement mise en place par Mirela Agache-Durand, la directrice générale de Groupama AM, qu'elle avait détaillée en septembre dernier dans une interview à NewsManagers. Elle avait indiqué que sa maison s'intéressait aux actifs non cotés.