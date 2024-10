Groupama AM rachète Inocap Gestion et se diversifie vers les CGP

(AOF) - Groupama Asset Management annonce qu’il accélère sa croissance sur la clientèle des conseillers en gestion de Patrimoine via un accord d'acquisition d'Inocap Gestion. Créée en 2007, cette société de gestion indépendante s'est développée sur la gestion collective, au travers notamment d’une gamme de fonds actions France et Europe labélisée ISR, centrée sur les petites et moyennes capitalisations européennes, et la gestion privée sous mandat.

Le nouvel ensemble rassemblera près de 300 collaborateurs en France, avec des succursales en Italie, en Espagne et en Roumanie.

"C'est une opération importante pour notre société. Elle nous permet d'accélérer notre stratégie de diversification vers la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Inocap Gestion partage avec nous une même philosophie de gestion de stock-picking sur une base financière et extra-financière. Leur gamme de fonds viendra compléter nos expertises de gestion", a commenté Mirela Agache-Durand, directrice générale de Groupama Asset Management.

Ce projet d'acquisition est soumis à l'obtention de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.