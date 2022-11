Groupama AM noue un partenariat avec Starqube

(NEWSManagers.com) - Groupama AM a annoncé avoir choisi StarQube pour intégrer la donnée ESG dans son processus de décision d’investissement "La solution de StarQube permettra dans un premier temps à Groupama AM d’assurer l’intégration et la mise en qualité des données ESG provenant de sources variées tout en renforçant la gouvernance de ses données. Elle permet également de manipuler les données ESG sélectionnées afin d’optimiser la recherche interne et de calculer ses propres scores, et ce à plusieurs niveaux (émetteurs, univers de gestion, portefeuilles). Ces données et scores propriétaires sont alors mis à la disposition des équipes de gestion instantanément via la solution, précise un communiqué.