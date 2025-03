Groupama AM nomme un responsable de l’Italie

Groupama Asset Management vient de promouvoir Alessandro Malinverno au poste de responsable pays pour l’Italie et le canton suisse du Tessin, à compter de mars 2025.

L’intéressé avait rejoint la société de gestion française en 2023 en tant que responsable du développement commercial en Italie. Il devient désormais responsable pays de la succursale italienne de Groupama AM.

« Dans ses nouvelles fonctions, Alessandro aura pour mission de représenter les intérêts de Groupama Asset Management face aux autorités italiennes, marché important où nous sommes présents depuis 2006, qui compte aujourd’hui 15 personnes et sur lequel nous continuons d’investir pour le développement », a déclaré Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama Asset Management.

Avant de rejoindre Groupama AM, Alessandro Malinverno dirigeait la distribution de l’activité de banque privée d’Oddo BHF AM pour les marchés italien, suisse et irlandais. Il a également acquis une expérience commerciale en occupant des postes à responsabilité dans la vente et le conseil pour les secteurs de la distribution, du wholesale et des investisseurs institutionnels dans des sociétés de gestion internationales telles que Candriam Asset Management, Banca Reale, Pioneer Investment, Fineco Asset Management et Crédit Agricole Indosuez AM.

Laurence Marchal