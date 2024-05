Groupama AM lance un fonds de dette privée dans le domaine Agri-Agro

(AOF) - Groupama Asset Management a annoncé le lancement du fonds de dette privée, Groupama Agro Solution Debt, pour répondre aux enjeux des transformations du secteur agricole et agro-alimentaire. Avec un objectif de collecte de 200 millions d’euros qui seront principalement alloués en dette senior, le fonds accompagnera des sociétés sur l’ensemble de la chaine de valeur, allant de la production et la transformation à la logistique et la distribution.

Groupama Asset Management entend grâce à Groupama Agro Solution Debt, financer une trentaine d'entreprises en France et en Europe et ainsi leur permettre de diversifier leurs sources de financement.

Ce fonds de dette privée, article 8 a pour ambition d'accompagner, principalement en dette senior, les entreprises dans leurs projets de développement (capex, acquisitions, LBO/MBO, etc) et de refinancement. Les entreprises éligibles doivent présenter un excédent brut d'exploitation supérieur à 2 millions d'euros. Le portefeuille sera investi en France, à hauteur d'au moins 60% de ses encours.