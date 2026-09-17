Groupama AM confie son nouveau pôle Absolute / Total Return à Nicolas Leprince

(Zonebourse.com) - Groupama Asset Management renforce son expertise obligataire avec la création d'un pôle dédié aux stratégies Absolute / Total Return, dont la responsabilité a été confiée à Nicolas Leprince depuis le 1er septembre 2026. Il est rattaché à Stéphan Mazel, directeur des gestions obligataires.

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans la gestion d'actifs, Nicolas Leprince était depuis 2019 Senior Fixed Income Portfolio Manager chez Edmond de Rothschild Asset Management. Il avait auparavant passé plus de quinze ans chez BNP Paribas Cardif, où il a notamment dirigé les investissements obligataires et supervisé la gestion d'environ 90 milliards d'euros d'actifs.

Sa nomination accompagne les ambitions de Groupama AM dans le développement de ses stratégies obligataires flexibles et Absolute / Total Return.

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