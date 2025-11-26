 Aller au contenu principal
Groupama AM annonce un troisième closing pour son fonds de dette privée
information fournie par AOF 26/11/2025 à 15:34

(AOF) - Groupama AM annonce un troisième closing pour son fonds de dette privée Groupama Dette Agro Agri, anciennement Groupama Agro Solution Debt, portant le montant total des engagements à 132 millions d’euros. Ce nouveau jalon, franchi après deux premières levées réalisées en septembre et décembre 2024, confirme l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels français pour les stratégies de financement de l’économie réelle et de la souveraineté alimentaire.

L'objectif global de collecte de cette stratégie thématique est fixé à 200 millions d'euros.

Le fonds a pour but de financer une trentaine d'entreprises françaises (principalement) et européennes, en priorité des PME et petites ETI. Les financements soutiennent des projets de croissance externe, d'investissement industriel (capex), de transmission (LBO/MBO) ou de refinancement.

Deux sociétés ont déjà bénéficié de ces financements et d'autres dossiers sont en cours de finalisation.

