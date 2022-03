Groupama AM affiche une collecte nette externe de 6,4Md€ en 2021

(NEWSManagers.com) - Groupama Asset Management a enregistré une collecte nette externe de 6,4 milliards d’euros en 2021. Dans le même temps, les réseaux de distribution de Groupama ont affiché des souscriptions nettes de 918 millions d’euros en Unités de Comptes (UC) de Groupama AM.

Les entrées nettes ont surtout concerné des gestions monétaire et obligataire. Les solutions d’investissement multi-asset et actions sont quant à elles restées stables, détaille un communiqué.

Le total des actifs sous gestion s’établissait à plus de 117 milliards d’euros au 31 décembre 2021, dont 33,3 milliards d’euros pour le compte de clients externes, soit près de 30 % des encours.

La clientèle française représente 64% des encours totaux, contre 36% pour la clientèle internationale. A l’international, Groupama AM a enregistré « une collecte nette et un niveau d’encours historiques » sur le marché espagnol, avec 900 millions d’euros de flux de souscription nets pour 4,3 milliards d’euros d’actifs gérés.

En 2022, l’évolution de la gamme de fonds constituera encore un des axes stratégiques de Groupama AM, et ce, au même titre que la poursuite du programme de labellisation ISR et l’optimisation des process et systèmes d’information. La société de gestion va étoffer son offre de solutions thématiques à impact et de ses fonds classés article 9 sous SFDR.