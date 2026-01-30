 Aller au contenu principal
Gros retour de bâton sur les métaux précieux
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 12:01

-7,5% pour l'once d'or. -16% pour l'once d'argent et de platine. -12% pour l'once de palladium. Les métaux précieux, inarrêtables depuis des semaines, subissent un sévère contrecoup dans la matinée du 30 janvier.

L'once d'argent au comptant, symbole récent d'une spéculation débridée, a décroché sous les 100 USD après avoir touché un record à 121,65 USD la veille.

Les spécialistes expliquent cette violente correction par la conjonction des prises de bénéfices qui interviennent après une spéculation haussière effrénée, et la remontée du dollar liée à la probable nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed. Ce dernier passe pour être le moins accommodant des quatre candidats présélectionnés par la Maison Blanche. Moins accommodant signifie moins de baisses de taux potentielles, donc moins de pression sur le dollar. Or les métaux précieux ont tendance à bien se comporter quand le billet vert recule.

Donald Trump a annoncé hier qu'il dévoilerait vendredi son choix pour le prochain président de la Fed, en laissant entendre indirectement que Warsh serait le lauréat. Le dollar a immédiatement rebondi face aux autres devises. Il s'échangeait à 1,1920 USD pour 1 EUR, contre 1,2023 USD en début de semaine.

A ce stade, ce sont surtout les excès récents qui sont gommés. Les analystes estiment en majorité que la configuration reste favorable pour les métaux précieux.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

