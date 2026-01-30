Gros retour de bâton sur les métaux précieux
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 12:01
L'once d'argent au comptant, symbole récent d'une spéculation débridée, a décroché sous les 100 USD après avoir touché un record à 121,65 USD la veille.
Les spécialistes expliquent cette violente correction par la conjonction des prises de bénéfices qui interviennent après une spéculation haussière effrénée, et la remontée du dollar liée à la probable nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed. Ce dernier passe pour être le moins accommodant des quatre candidats présélectionnés par la Maison Blanche. Moins accommodant signifie moins de baisses de taux potentielles, donc moins de pression sur le dollar. Or les métaux précieux ont tendance à bien se comporter quand le billet vert recule.
Donald Trump a annoncé hier qu'il dévoilerait vendredi son choix pour le prochain président de la Fed, en laissant entendre indirectement que Warsh serait le lauréat. Le dollar a immédiatement rebondi face aux autres devises. Il s'échangeait à 1,1920 USD pour 1 EUR, contre 1,2023 USD en début de semaine.
A ce stade, ce sont surtout les excès récents qui sont gommés. Les analystes estiment en majorité que la configuration reste favorable pour les métaux précieux.
A lire aussi
-
Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé vendredi la signature d'un accord à plusieurs milliards de dollars avec le chinois CSPC Pharmaceuticals pour développer des traitements de nouvelle génération contre l'obésité et le diabète, en marge d'une ... Lire la suite
-
La star américaine du ski Lindsey Vonn a lourdement chuté vendredi lors de la descente de Crans-Montana en Suisse et semble s'être fait mal au genou gauche, à une semaine des Jeux olympiques de Milan-Cortina où elle rêve de briller à 41 ans. Les images sont terribles ... Lire la suite
-
Le leader mondial des équipementiers automobiles Bosch a annoncé vendredi une chute de près de moitié de son résultat opérationnel en 2025 et a repoussé d'un an, à 2027, l'atteinte de son objectif de rentabilité. Le résultat opérationnel de Bosch a chuté de 45% ... Lire la suite
-
Donald Trump menace les pays vendant du pétrole à Cuba de nouveaux droits de douane, La Havane dénonce une "agression brutale"
Le régime cubain peine déjà à couvrir la moitié de ses besoins en électricité. L'intervention américaine au Venezuela -premier fournisseur de pétrole de l'île, a porté un nouveau coup au secteur énergétique cubain. "Une nouvelle escalade des États-Unis contre Cuba". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer