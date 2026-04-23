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Grolleau : Un deuxième semestre réussi
information fournie par EuroLand Corporate 23/04/2026 à 08:10

Publication des résultats annuels 2025


Après avoir publié un chiffre d’affaires de 46,6 M€ en publié (+17%) et de 54 M€ en proforma (flat YoY), Grolleau communique de bons résultats au titre de son exercice 2025, supérieur à nos attentes. L’EBITDA publié ressort à 2,4 M€, soit un doublement par rapport à 2024, pour une marge de 5,1% (+210 bps), et l’EBITDA proforma à 2,4 M€ également, en hausse de +53% (marge +150 bps). Le RN est toujours négatif du fait d’éléments non-récurrents. Grolleau dispose par ailleurs d’une belle visibilité pour 2026, notamment sur les télécoms et l’énergie, mais reste prudent dans l’environnement actuel.


Recommandation


À la suite de la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 5,50 € (4,5x EV/EBITDA 2026e) ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.

Valeurs associées

GROLLEAU
3,000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 08:10:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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