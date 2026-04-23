Grolleau : Un deuxième semestre réussi

Publication des résultats annuels 2025
Après avoir publié un chiffre d’affaires de 46,6 M€ en publié (+17%) et de 54 M€ en proforma (flat YoY), Grolleau communique de bons résultats au titre de son exercice 2025, supérieur à nos attentes. L’EBITDA publié ressort à 2,4 M€, soit un doublement par rapport à 2024, pour une marge de 5,1% (+210 bps), et l’EBITDA proforma à 2,4 M€ également, en hausse de +53% (marge +150 bps). Le RN est toujours négatif du fait d’éléments non-récurrents. Grolleau dispose par ailleurs d’une belle visibilité pour 2026, notamment sur les télécoms et l’énergie, mais reste prudent dans l’environnement actuel.
Recommandation
À la suite de la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 5,50 € (4,5x EV/EBITDA 2026e) ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer