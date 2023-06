GROLLEAU : Signature de la prise de participation dans OMP MECHTRON

Signature de la prise de participation dans OMP MECHTRON

Montée progressive de Grolleau au capital à hauteur de 49,9% en 2023 et jusqu'à 100% en 2026

Un accord stratégique en vue de constituer un groupe industriel de 500 salariés avec 4 sites industriels et réalisant au global plus de 70 M€

un groupe industriel de 500 salariés avec 4 sites industriels et réalisant au global plus de 70 M€ De solides synergies industrielles et commerciales identifiées

Montilliers – 29 juin 2023. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) annonce avoir signé un contrat stratégique pour une montée au capital progressive dans OMP Mechtron, acteur industriel européen spécialisé dans la fabrication d'armoires métalliques, de châssis et racks et de structure de bornes de recharge rapides. Dans le cadre de cet accord, Grolleau prend une participation immédiate de 49,9% du capital d'OMP par le biais d'une augmentation de capital réservée. Cette annonce fait suite au communiqué de presse du 13 février 2023 annonçant l'entrée en négociations exclusives entre les deux sociétés [1] .

Cette opération structurante et stratégique pour Grolleau reste soumise à la levée de la condition suspensive relative à l'accord du ministère des finances italien attendu avant le 30 août 2023.

Laurent Marbach, Président Directeur Général de Grolleau, déclare : « Je suis très heureux de signer avec OMP ce rapprochement stratégique et à fort potentiel pour nos deux maisons. Avec cette opération, Grolleau entend devenir un groupe industriel majeur, accélérer le déploiement de ses activités à l'export et ainsi pouvoir répondre à toutes les demandes de nos clients à l'international. Nous souhaitons également accompagner OMP dans une démarche de partenariat visant à élargir ses activités vers plus d'intégration pour capter plus de valeur ajoutée, et travailler ensemble sur de nouveaux produits en s'appuyant sur nos compétences respectives.

Notre culture d'entreprise, fondée sur des valeurs humaines, et notre histoire industrielle sont proches. Depuis 1 an, notre collaboration se développe dans de très bonnes conditions, dans un bon esprit collaboratif et nous venons de remporter un premier contrat avec un client aux Etats-Unis grâce à OMP. Nous sommes tous pleinement mobilisés pour créer de la valeur à ce nouvel ensemble et faire de ce rapprochement un succès.

C'était pour moi un engagement lors l'introduction en Bourse de Grolleau de réussir une opération de croissance externe ouvrant de nouvelles perspectives à l'international. »

Andrea Conte, Président et CEO d'OMP Mechtron, déclare : « Cette alliance stratégique est vraiment importante pour OMP, surtout dans ce moment extrêmement positif pour nous. Il nous permettra d'atteindre plus rapidement notre capacité de production nécessaire en Italie, au Mexique et en Chine pour faire face à la forte hausse de la demande sur nos marchés, en particulier celui des bornes de recharge rapide. Le partenariat industriel entre nos deux équipes fera grandir respectivement le savoir-faire et la valeur ajoutée de notre offre auprès de nos clients.

Notre empreinte internationale est déjà mise en commun avec Grolleau pour accompagner et développer les clients existants et de nouvelles opportunités en Asie, en Europe et sur les marchés nord-américains. La complémentarité de nos deux sociétés est le plus grand potentiel de cet accord, ainsi que le savoir-faire commun et la solide collaboration que nous avons développé pendant déjà un an de collaboration. »

Un changement de dimension majeur pour le groupe : 500 salariés et 4 sites industriels en France et à l'international

Avec près de 40 ans d'histoire industrielle, OMP MECHTRON est une société italienne qui réalise en tôlerie des ensembles et des sous-ensembles fonctionnels, prêt à être intégré, pour compte d'une large gamme de clients de premier plan au niveau mondial. Ces derniers sont présents sur des marchés communs de Grolleau (Télécom, Ferroviaire, Automatisation et Robotique, Bornes de recharge), ce qui offre de solides perspectives de synergies commerciales pour le Groupe.

Le nouvel ensemble permettrait de doubler la taille de Grolleau pour passer de 200 collaborateurs au 31 décembre 2022 à plus de 500 collaborateurs .

Le Groupe serait ainsi présent au-delà des frontières avec 4 sites industriels (France (Angers), Italie (Milan), Mexique (Guadalajara) et Chine (Shanghai)). Grolleau pourra ainsi offrir à ses clients existants un accompagnement de qualité à l'international et élargir ses opportunités commerciales sur de nouveaux marchés mondiaux.

D'un point de vue financier, OMP Mechtron a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 32 M€ [2] (en croissance de +18% environ par rapport à 2021) dont environ 70% à l'international et 30% en Italie, pour un niveau d'EBITDA comparable à celui annoncé par Grolleau.

Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive liée à l'accord du gouvernement italien sur l'opération (attendu avant le 30 août 2023) OMP sera intégré de façon proportionnelle dans les comptes à la date de réalisation de l'opération, jusqu'à ce que Grolleau devienne majoritaire au capital. A cette échéance, OMP sera consolidé par intégration globale à 100%.

Une montée progressive au capital jusqu'à 100% dans 3 ans

Cette opération capitalistique donnera lieu à une prise de participation progressive sur 3 ans. A la date de réalisation du contrat (closing) [3] , Grolleau prend une participation de 49,9% du capital par le biais d'une augmentation de capital réservée.

A partir de 2025, Grolleau augmentera sa participation pour aller jusqu'à 100% du capital en 2026, par échanges de titres et/ou en numéraire sur la base d'un multiple de valorisation indexé à la performance.

De solides synergies commerciales et un premier gain de contrat à l'international

La très forte complémentarité de l'offre et l'accès à un large panel de clients internationaux sur des marchés mondiaux sont des éléments clés de cette opération stratégique pour Grolleau.

La très solide expérience de fabrication de structures et de châssis en tôle en « indoor » [4] d'OMP Mechtron, couplée à la forte expertise industrielle de Grolleau en intégration et tests dans des environnements « outdoor » [5] , vont permettre au nouveau Groupe de proposer des solutions de haute technicité, pleinement intégrées et innovantes sur leurs marchés en particulier celui des bornes de recharge, en forte croissance chez OMP Mechtron et Grolleau.

De premières synergies commerciales ont déjà démarré puisque Grolleau a gagné un premier contrat international grâce à OMP avec un client aux Etats-Unis. Une demande d'étude préalable a été mise en place afin de fournir un produit de haute technicité, au design unique et spécifiquement conçu pour ce client.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2022, le jeudi 20 juillet 2023 avant bourse

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m 2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 34,1 M€ au 31 mars 2023 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires entre 2021-2022 et 2025-26.

