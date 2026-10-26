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Grolleau repasse dans le vert au premier semestre 2026, mais reste prudent pour 2027
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 12:34

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Grolleau a renoué avec les bénéfices au premier semestre 2026, après des pertes l'an dernier. Le fabricant d'équipements d'infrastructures a réalisé un chiffre d'affaires de 28,6 millions d'euros, en hausse de 16,3%. Il prévoit une légère croissance en 2026, mais reste plus incertain pour 2027.

Grolleau a retrouvé le chemin des bénéfices au premier semestre 2026, porté par la croissance de son activité et l'amélioration de sa rentabilité. La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes a vu son chiffre d'affaires progresser de 16,3% en données pro forma, à 28,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

La rentabilité s'améliore également. L'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 1,6 million d'euros, contre 0,5 million un an plus tôt. Le résultat net ressort à 1,3 million d'euros, après une perte de 1,6 million au premier semestre 2025. Cette évolution bénéficie notamment de la progression des activités Télécoms & Data et Énergie & Industrie, ainsi que d'un produit exceptionnel de 700 000 euros lié à l'abandon de pénalités et d'indemnités de retard sur des dettes historiques d'OMP Mechtron.

Sur le plan financier, le groupe disposait de 4,9 millions d'euros de trésorerie à fin juin, pour une dette financière brute de 4,2 millions d'euros. Le passif fiscal et social historique lié à OMP Mechtron, qui s'élève à 4,7 millions d'euros, demeure toutefois un point de vigilance.

Pour l'ensemble de 2026, Grolleau anticipe une légère croissance de son chiffre d'affaires et prévoit de maintenir au second semestre un niveau d'EBE comparable à celui du premier. Les perspectives sont plus incertaines pour 2027, avec un recul attendu de certains marchés, notamment dans la Smart City et l'Énergie & Industrie, sur fond de conjoncture économique difficile en France.

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