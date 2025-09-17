 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Grolleau monte à 75% du capital d'OMP Mechtron
information fournie par AOF 17/09/2025 à 18:13

(AOF) - Grolleau a annoncé avoir augmenté sa participation au capital d’OMP Mechtron de 49,9 à 75%. Cette montée au capital de l’acteur industriel européen de la fabrication d’armoires métalliques, de châssis et racks et de structures de bornes de recharges rapides a été réalisée par la conversion du compte courant mis à disposition par Grolleau sur la base de modalités de calcul aménagées, permettant à OMP d’assainir sa structure financière.

La société OMP Mechtron sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe à partir du 17 septembre. Enfin, Grolleau précise qu'il détient la faculté de porter sa participation à 100% à partir de 2028.

