GROLLEAU : Large succès de l'introduction en Bourse de Grolleau sur Euronext Growth à Paris

Demande globale de 13,9 M€ au prix de l'offre, soit un taux de sursouscription de 2 fois [1]

(6,8 M€ dans le cadre du Placement Global et 7,1 M€ dans le cadre de l'Offre au Public)

(6,8 M€ dans le cadre du Placement Global et 7,1 M€ dans le cadre de l'Offre au Public) Augmentation de capital d'un montant de 7,99 M€ après exercice intégral de la Clause d'Extension

Prix de l'action : 9,50 euros

Capitalisation boursière de 27 M€

Début des négociations sur Euronext Growth à Paris le 3 décembre 2021

Montilliers – 30 novembre 2021. La société Grolleau (la « Société » ou « Grolleau »), acteur majeur des infrastructures des territoires intelligents (Smart Territory), annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO).

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques, ont démontré un fort intérêt. La demande globale s'est élevée à 1 467 805 titres, dont 719 315 pour le Placement Global et 748 490 pour l'Offre à Prix Ferme, soit un taux de sursouscription global de 2 fois le nombre de titres offerts1 (soit une demande de 6,8 M€ pour les investisseurs institutionnels et 7,1 M€ pour les particuliers).

Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration de Grolleau, réuni ce jour, a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant à la Société de lever un montant global de 7,99 M€.

Ainsi, 578 946 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global, correspondant à un montant de 5,5 M€, et 263 159 actions pour l'Offre à Prix Ferme, soit un montant de 2,5 M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 56,3% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

À l'issue de l'opération, le capital de Grolleau est désormais composé de 2 842 105 actions ce qui représente une capitalisation boursière de 27,0 M€, sur la base du prix d'introduction en Bourse de 9,50 € par action. Le flottant représente 29,63% du capital de la Société.

Laurent MARBACH, Président-Directeur Général de Grolleau, commente : « Je suis très heureux et fier de l'accueil enthousiaste réservé à Grolleau à l'occasion de son introduction en Bourse. Je tiens à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur mobilisation et leur confiance. Avec des moyens supplémentaires Grolleau va pouvoir renforcer ses positions sur ses trois marchés porteurs (l'urbain, en particulier la mobilité électrique, l'industrie et les télécoms à travers le déploiement de fibre optique et le traitement de la Data), développer de nouveaux marchés à fort potentiel et accélérer son déploiement à l'international . Nous allons également investir sur la digitalisation de notre usine pour maintenir un outil innovant et performant et pouvoir saisir des acquisitions ciblées complémentaires à nos métiers ou nos compétences. Soyez assurés que nous sommes déjà mobilisés pour construire l'acteur incontournable du Smart Territory. »

Le Règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 2 décembre 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth, à compter du 3 décembre 2021, sous le code ISIN : FR0014005ZM5 et le mnémonique : ALGRO.

La mise en œuvre d'un contrat de liquidité fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.

Éligibilité de l'Offre aux PEA & PEA PME-ETI

Grolleau annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Grolleau peuvent pleinement être intégrées au sein des Plans d'Épargne en Actions (PEA) et des comptes PEA PME-ETI, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : GROLLEAU

Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0014005ZM5

Mnémonique : ALGRO

ICB Classification : Industrie - construction et menuiserie métallique

LEI : 9695007STNK0YTL6S456

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES

9,50 euros par Action Nouvelle

TAILLE DE L'OPÉRATION

842 105 Actions Nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre, après exercice de la Clause d'Extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à 7,99 M€ après exercice de la Clause d'Extension.

ALLOCATION DE L'OPÉRATION

Placement Global : un total de 578 946 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit 5,49 M€ et 68,75% du nombre total des titres alloués).

Offre à Prix Ferme : un total de 263 159 actions a été alloué aux personnes physiques (soit 2,50 M€ et 31,25% du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 56,3% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d'abstention de la Société :

Pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.

Engagements de conservation :

Laurent Marbach (20,00% du capital préalablement à l'introduction en Bourse) : 100% pendant 12 mois

Active'Invest (68,84% du capital préalablement à l'introduction en Bourse) : 90% sur les 6 premiers mois - 75% sur les 6 mois suivants

RÉPARTITION DU CAPITAL

Actionnaires Nombre de titres % de

détention Nombre de

droits de vote % de droits

de vote ACTIVE'INVEST (1) 1 376 800 48,44% 2 753 600 58,05% Laurent MARBACH (2) 400 000 14,07% 800 000 16,87% Management 223 200 7,85% 347 400 7,32% Flottant 842 105 29,63% 842 105 17,75% TOTAL 2 842 105 100,00% 4 743 105 100,00% (1) Administrateur de la Société, société représentée et contrôlée par Monsieur Gilles ROLAND (2) Président Directeur Général de la Société

PROCHAINES ÉTAPES DE L'OPÉRATION

2 décembre 2021 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 3 décembre 2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION

Des exemplaires du Document d'Information revu par Euronext et daté du 16 novembre 2021 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Grolleau (Rue du Moulin de la Buie, 49310 Montilliers), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.grolleau-bourse.com).

Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en Bourse de Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEIL

ATOUT CAPITAL STIFEL EUROPE ACTUS FINANCE Listing Sponsor

et Conseil Chef de File

PSI et Teneur de Livre Communication

financière

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2021 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires à horizon 2025-26.

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

FACTEURS DE RISQUE

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

[1] Inclus les trois fonds VATEL CAPITAL, GREENSTOCK et AXXION S.A qui se sont engagés à souscrire pour 5,3 M€ sur la base du prix de l'OPF, soit 9,50 € par action

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72169-succes_ipo_vedf.pdf

