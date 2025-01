GROLLEAU : Evolution de la Gouvernance

Montilliers – 23 janvier 2025. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) annonce une évolution de sa gouvernance.

Le Conseil d'Administration de Grolleau, réuni le 22 janvier 2025, a décidé d'accélérer l'évolution managériale, et de modifier dès à présent sa gouvernance afin de mieux répondre aux priorités de la Société et à ses ambitions de développement compte tenu des enjeux de l'année 2025.

En conséquence, le Conseil a nommé d'une part M. François Barbier, administrateur de Grolleau, en qualité de Président du Conseil d'Administration et d'autre part M. Etienne Dugas, actuel Directeur Général adjoint depuis 2023, en qualité de Directeur Général. Il sera chargé de diriger opérationnellement le développement de Grolleau au cours des prochaines années. Laurent Marbach a quitté ses fonctions de Président Directeur Général et restera administrateur jusqu'à l'échéance de son mandat (juin 2025) pour accompagner cette transition.

François Barbier, Président du Conseil d'Administration de Grolleau, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Laurent Marbach pour avoir œuvré sans relâche pendant plus de 14 ans en tant que CEO pour développer l'entreprise tout en consolidant ses valeurs d'innovation et d'excellence opérationnelle. Notre société a su ainsi franchir des étapes clés, notamment avec son introduction en Bourse, passant d'une entreprise à vocation nationale à celle d'un groupe industriel élargi, à dimension européenne, solidement implanté sur ses marchés stratégiques.

Etienne Dugas qui a vu ses responsabilités régulièrement enrichies aux côtés de Laurent Marbach, pourra donner la pleine mesure de ses qualités en devenant Directeur Général de Grolleau.

Le Conseil d'administration et moi-même avons toute confiance dans sa direction et ses équipes pour mener à bien la suite de notre développement qui s'annonce passionnante, notamment avec la prochaine étape d'intégration d'OMP. »

Etienne Dugas, Directeur Général de Grolleau, déclare : « Je suis très heureux de prendre aujourd'hui la Direction Générale de Grolleau. Je m'inscrirai dans la suite de la stratégie mise en place jusqu'à présent en mettant en avant l'innovation et le savoir-faire industriel du Groupe pour renforcer nos positions sur nos marchés. L'année 2025 marquera le changement de dimension de la société, qui deviendra actionnaire majoritaire d'OMP, permettant de répondre ainsi aux besoins de nos clients avec des solutions intégrées à plus forte empreinte internationale. J'entends également mettre à profit ma solide expérience des secteurs de l'énergie et des télécoms, notamment en tant que Fondateur d'Infranum, pour relever les défis et nouveaux projets qui nous attendent et mener Grolleau vers de nouvelles perspectives de croissance et de rentabilité pour les années à venir. »

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie, en Chine et au Mexique.

François Barbier, Président du Conseil d'administration de Grolleau

François Barbier est actuellement Operating Partner chez Jolt Capital, société de capital-investissement. Ancien Président des opérations mondiales et des composants chez Flex Ltd et de Flextronics Holding France SAS (toutes deux filiales de Flex Ltd.). Il était auparavant vice-président des opérations chez Alcatel-Lucent SAS. Administrateur de Grolleau depuis 2021, il en devient Président du Conseil d'administration en 2025.

Etienne Dugas, Directeur Général de Grolleau

Diplômé de l'ESTP en 1995, Etienne Dugas a débuté sa carrière chez Vinci en Afrique, sur des projets d'adduction d'eau potable. En 2000 il a déployé son 1 er réseau Fibre optique pour le compte de l'opérateur Telia en France. Il a pris la Direction de Vinci Networks en 2003, a créé Covage en 2006 (valorisée 1 milliard d'euros par le groupe ALTICE lors de son rachat). Etienne Dugas a rejoint ensuite le Groupe Marais, spécialiste mondial de la pose mécanisée, qu'il a présidé pendant 5 ans. Il est également fondateur d'INFRANUM, fédération interprofessionnelle qui regroupe à ce jour plus de 200 entreprises, industriels français ou filiales françaises du secteur des télécommunications, qu'il présida pendant 9 ans. Il reçoit la légion d'Honneur en 2016. Enfin, au travers de différentes PME régionales de Travaux Publics, il a travaillé pour le compte d'Enedis et GRDF. Etienne Dugas rejoint Grolleau en 2023 en qualité de Directeur Général adjoint en charge du développement commercial et en devient Directeur Général en janvier 2025.