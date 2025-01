Grolleau : Etienne Dugas nommé directeur général

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Je tiens à remercier chaleureusement Laurent Marbach pour avoir œuvré sans relâche pendant plus de 14 ans en tant que CEO pour développer l'entreprise tout en consolidant ses valeurs d'innovation et d'excellence opérationnelle", a déclaré François Barbier. "Notre société a su ainsi franchir des étapes clés, notamment avec son introduction en Bourse, passant d'une entreprise à vocation nationale à celle d'un groupe industriel élargi, à dimension européenne, solidement implanté sur ses marchés stratégiques".

(AOF) - Le conseil d'administration de Grolleau, réuni le 22 janvier 2025, a nommé François Barbier, administrateur, en qualité de président du Conseil d'administration et d'autre part Etienne Dugas, actuel directeur général adjoint depuis 2023, en qualité de directeur général. Le spécialiste des équipements de sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires précise que Laurent Marbach a quitté ses fonctions de PDG et restera administrateur jusqu'à l'échéance de son mandat en juin 2025 pour accompagner cette transition.

