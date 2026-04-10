Grolleau décale la publication de ses résultats 2025
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 18:12
Initialement prévue pour le jeudi 16 avril après la clôture du marché, la publication du communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2025 est désormais fixée au mercredi 22 avril 2026 avant Bourse.
Ce report d'une semaine s'explique par une contrainte de calendrier : le Conseil d'administration n'a pu se réunir à la date initialement prévue pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé.
La direction de la PME industrielle, basée à Montilliers, a toutefois tenu à rassurer le marché en confirmant que la publication du rapport financier annuel 2025 complet interviendra bien dans les délais légaux, soit au plus tard le 30 avril prochain.
En Bourse, les investisseurs resteront attentifs à cette publication pour évaluer la trajectoire de croissance du groupe dans un secteur des infrastructures (télécoms, énergie, transport) toujours en pleine mutation.
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