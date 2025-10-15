 Aller au contenu principal
Grolleau : Bonne résistance des marges malgré la baisse du CA
information fournie par EuroLand Corporate 15/10/2025 à 07:51

Publication des résultats semestriels 2025


Après avoir publié un CA en retrait de -15,3% à 19,1 M€, Grolleau communique des résultats plutôt résistants. L’EBITDA S1 2025 du groupe ressort à 0,6 M€, soit une marge en hausse de +20 bps, pour un RNpg de -1,1 M€ (vs -0,3 M€ au S1 2024), dont -0,8 M€ de one-offs. Sur l’ensemble de l’exercice, l’EBITDA de Grolleau est attendu en croissance, au même titre que la croissance sur le S2 (à périmètre constant).


Perspectives et estimations


A fin septembre, Grolleau annonce un carnet de commandes de 21 M€ (dont 0,5 M€ du contrat Energie) contre 20,5 M€ à fin juin (en incluant les 0,5 M€ du contrat). De quoi annoncer un S2 qui devrait signer le retour à la croissance pour le groupe à périmètre comparable, notamment du fait de l’accélération sur les Télécoms, ainsi que sur l’Energie avec le déploiement du contrat majeur. Concernant OMP, nous rappelons que le groupe a converti mi-septembre le compte courant qu’il avait mis à la disposition de la société italienne. Cette conversion a permis à Grolleau de monter à 75% du capital (vs 49,9% précédemment) et donc de consolider l’entité en intégration globale (vs proportionnelle avant la conversion).


En conséquence, nous maintenons notre estimation de CA consolidé 2025e de 45,3 M€, impliquant une croissance annuelle de +13,7%, dont une tendance flat à périmètre constant. Nous confirmons également notre prévision d’EBITDA à 1,3 M€, qui implique une croissance annuelle de +13% vs 2024, en ligne avec les attentes de la direction.


Recommandation


À la suite de la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 5,50 € (6,0x EV/EBITDA 2026e) ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.

Valeurs associées

GROLLEAU
2,6600 EUR Euronext Paris +0,76%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 07:51:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

