Grolleau : Bonne résistance des marges malgré la baisse du CA

Publication des résultats semestriels 2025
Après avoir publié un CA en retrait de -15,3% à 19,1 M€, Grolleau communique des résultats plutôt résistants. L’EBITDA S1 2025 du groupe ressort à 0,6 M€, soit une marge en hausse de +20 bps, pour un RNpg de -1,1 M€ (vs -0,3 M€ au S1 2024), dont -0,8 M€ de one-offs. Sur l’ensemble de l’exercice, l’EBITDA de Grolleau est attendu en croissance, au même titre que la croissance sur le S2 (à périmètre constant).
Perspectives et estimations
A fin septembre, Grolleau annonce un carnet de commandes de 21 M€ (dont 0,5 M€ du contrat Energie) contre 20,5 M€ à fin juin (en incluant les 0,5 M€ du contrat). De quoi annoncer un S2 qui devrait signer le retour à la croissance pour le groupe à périmètre comparable, notamment du fait de l’accélération sur les Télécoms, ainsi que sur l’Energie avec le déploiement du contrat majeur. Concernant OMP, nous rappelons que le groupe a converti mi-septembre le compte courant qu’il avait mis à la disposition de la société italienne. Cette conversion a permis à Grolleau de monter à 75% du capital (vs 49,9% précédemment) et donc de consolider l’entité en intégration globale (vs proportionnelle avant la conversion).
En conséquence, nous maintenons notre estimation de CA consolidé 2025e de 45,3 M€, impliquant une croissance annuelle de +13,7%, dont une tendance flat à périmètre constant. Nous confirmons également notre prévision d’EBITDA à 1,3 M€, qui implique une croissance annuelle de +13% vs 2024, en ligne avec les attentes de la direction.
Recommandation
À la suite de la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 5,50 € (6,0x EV/EBITDA 2026e) ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.
