Groenland-Les préoccupations des USA en matière de sécurité devraient être traitées par l'Otan, dit Costa

Si les Etats-Unis considèrent que le Groenland représente un problème de sécurité, celui-ci devrait être résolu entre les membres de l'Otan en tant qu'alliés, a déclaré vendredi le président du Conseil européen, Antonio Costa.

"Les préoccupations des Etats-Unis en matière de sécurité seront traitées de manière appropriée dans le cadre approprié, c'est-à-dire au sein de l'Otan", a dit Antonio Costa lors d'une conférence presse.

Donald Trump affirme que le Groenland est vital pour la sécurité des Etats-Unis en raison de son emplacement stratégique et de ses importantes réserves de minerais et n'a pas exclu le recours à la force pour prendre le contrôle de ce territoire autonome du Royaume du Danemark.

Le président américain a invoqué l'aspect sécuritaire du contrôle américain du territoire, afin d'empêcher la Russie ou la Chine d'occuper l'île.

(Fabio Teixeira; version française Camille Raynaud)