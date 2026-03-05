Grocery Outlet s'effondre après des prévisions négatives et de multiples dégradations de notes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la chaîne de supermarchés discount Grocery Outlet GO.O chutent de 26,2 % à 6,49 $ avant la mise sur le marché

** Co, après la clôture du marché mercredi, prévoit des ventes nettes annuelles entre 4,60 milliards de dollars et 4,72 milliards de dollars, en dessous des estimations de 4,81 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** GO prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 entre 45 cents et 55 cents, en dessous des estimations de 69 cents

** La pression des consommateurs s'est intensifiée, les prestations financées par le gouvernement fédéral ont été retardées et la concurrence est devenue plus promotionnelle au quatrième trimestre, a déclaré le directeur général Jason Potter

** Jefferies rétrograde l'action de "buy" à "hold"; déclare que l'optimisme antérieur concernant la réinitialisation plus propre et l'exécution plus rapide de la reprise s'est évanoui, étant donné la dépendance plus importante sur les promotions pour soutenir les volumes au détriment des marges et de la croissance des bénéfices

** Telsey Advisory Group rétrograde également l'action de "surperformance" à "marché performant"

** La note moyenne de 14 courtiers est "hold"; le PT médian est de 10 $ - données compilées par LSEG

** GO en baisse de 35,3 % en 2025