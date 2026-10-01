Grindr recule après l'accord de 250 millions (XX millions d'euros) de dollars conclu avec PurposeMed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Grindr GRND.N chutent de 8,8 % à 14,07 dollars, leur plus bas niveau depuis juin

** La plateforme de rencontres LGBTQ+ a conclu un accord en vue d'acquérir PurposeMed, société mère de Freddie, prestataire de télésanté spécialisé dans la prévention du VIH, pour 250 millions (XX millions d'euros) de dollars

** L'opération comprend 190 millions (XX millions d'euros) de dollars en espèces et 60 millions (XX millions d'euros) de dollars en actions; elle pourrait inclure jusqu'à 70 millions (XX millions d'euros) de dollars supplémentaires en espèces, subordonnés à la réalisation d'objectifs fixés pour 2027

** Cette acquisition vise à aider des millions d’utilisateurs dans la prévention du VIH – GRND

** La première acquisition majeure de GRND depuis sa création devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** Compte tenu de l'évolution de la séance, GRND affiche une hausse de 3,9 % depuis le début de l'année