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Grindr en hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à « surpondérer » en raison du potentiel de ses nouveaux produits
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N progressent de 6,7 % à 16,34 dollars en pré-ouverture

** Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 15 à 18 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 25,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique qu’elle est désormais plus optimiste vis-à-vis de GRND après sa réorientation « vers une monétisation plus saine axée sur les produits », avec les lancements prochains de son offre ultra-haut de gamme EDGE et de sa marque de télésanté Woodwork

** Le potentiel de hausse lié à ces nouveaux produits est significatif: GRND a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 90 millions de dollars par an et nous estimons qu’EDGE et Woodwork pourraient chacun générer une croissance du chiffre d’affaires équivalente à « un an » ou plus – Morgan Stanley

** La recommandation moyenne de cinq analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 18 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a progressé de 6,1 %

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