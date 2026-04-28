Griffin, de Citadel, doit rencontrer les dirigeants new-yorkais cette semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions supplémentaires sur la citation de Griffin au paragraphe 7 et fournit davantage d'informations sur le projet de Hochul au paragraphe 9) par Nell Mackenzie

Ken Griffin, fondateur et directeur général du fonds spéculatif et de la société de courtage Citadel, a déclaré mardi qu'il rencontrerait jeudi la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul.

Au début du mois, Kathy Hochul a proposé une nouvelle mesure fiscale visant les résidences secondaires d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars, soutenue par le maire de New York, Zohran Mamdani. Cette taxe dite “pied-à-terre” vise à soutenir les efforts de Mamdani pour combler le déficit budgétaire de la ville de New York.

Le fonds spéculatif Citadel, basé à Miami, s'est opposé à la tentative de Zohran Mamdani d'utiliser le nom de Griffin pour faire pression en faveur d'une imposition des personnes extérieures à l'État qui possèdent des résidences à New York.

“Je pense que la volonté d’un maire de New York de transformer ce débat politique en attaque personnelle démontre simplement un profond manque de jugement”, a déclaré Griffin lors d’une conférence de Norges Bank Investment Management à Oslo.

Le directeur de ce fonds spéculatif de 67 milliards de dollars a ajouté qu’il rencontrerait Hochul pour discuter de l’orientation future de New York.

Mamdani, un socialiste démocrate, a tourné la semaine dernière une vidéo intitulée “Joyeux jour des impôts, New York. Nous taxons les riches”, devant le penthouse de Griffin.

“New York va-t-elle remettre de l'ordre dans ses finances et se gouverner à partir d'une position de gouvernement fort et favorable aux entreprises? Pourquoi les Américains pensent-ils que nous pouvons pratiquer le socialisme? Cela ne fait pas partie de notre ADN” a déclaré Griffin.

Les dirigeants et les membres de l'équipe de Citadel ont versé près de 2,3 milliards de dollars d'impôts municipaux et d'État au cours des cinq dernières années, a déclaré Gerald Beeson, directeur des opérations de Citadel, dans une note interne consultée par Reuters la semaine dernière.

Mamdani s'est généralement heurté à la résistance de Hochul, alors que celle-ci prévoit de se présenter à sa réélection cette année.

Mais dans ce cas précis, la gouverneure a déclaré dans un communiqué publié sur son site officiel : “Si vous pouvez vous offrir une résidence secondaire de 5 millions de dollars qui reste vide la majeure partie de l'année, vous pouvez vous permettre de contribuer comme n'importe quel autre New-Yorkais.”