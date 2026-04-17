Grève imminente dans une usine de GNL en Australie : les travailleurs d'Inpex rejettent un nouveau contrat

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(Refonte avec les commentaires de l'Inpex) par Helen Clark

Le groupe japonais Inpex 1605.T a déclaré vendredi que les employés de son usine de gaz naturel liquéfié d'Ichthys en Australie avaient voté contre un nouvel accord de travail, augmentant le risque d'une grève qui pourrait exacerber l'approvisionnement en énergie déjà serré au niveau mondial.

"La majorité des employés éligibles ont voté et l'accord proposé n'a pas été approuvé", a déclaré un porte-parole d'Inpex.

L'Offshore Alliance, qui regroupe le Maritime Union of Australia et l'Australian Workers Union, avait déjà fait savoir que ses 430 membres voteraient contre le nouveau contrat, qui, selon elle, ne respecte pas les normes de référence du secteur en matière de salaires et de conditions de travail.

Le porte-parole d'Inpex a déclaré que l'entreprise "continuerait à s'engager activement et de bonne foi dans le processus de négociations et à travailler en collaboration pour répondre aux commentaires de notre personnel"

Par ailleurs, les membres du syndicat devraient finir de voter la semaine prochaine sur l'opportunité d'une action industrielle protégée, le scrutin se terminant le 24 avril .

En 2023, une grève à l'usine Chevron de Wheatstone en Australie a resserré l'approvisionnement mondial en GNL.

Plus de 20 % de l'approvisionnement mondial en GNL est limité par la fermeture du détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février.