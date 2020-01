Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grève des fonctionnaires portugais sur les salaires Reuters • 31/01/2020 à 18:31









LISBONNE, 31 janvier (Reuters) - Les membres de la fonction publique étaient appelés à faire grève vendredi au Portugal pour demander une revalorisation de l'offre du gouvernement, qui prévoit une augmentation de 0,3% de leurs salaires dans le cadre du projet de budget 2020. Le mouvement, qui, selon les syndicats, a entraîné la fermeture d'un millier d'écoles et des perturbations dans les transports ou la santé, est sans précédent depuis la reconduction du Premier ministre socialiste Antonio Costa, en octobre. Le gouvernement Costa espère obtenir le premier excédent budgétaire depuis l'instauration de la démocratie, en 1974, et souhaite réduire la dette publique, qui est l'une des plus élevées de la zone euro. (Victoria Waldersee, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

