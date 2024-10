Grève : Boeing interrompt les négociations

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Boeing a annoncé le retrait de sa proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans à ses salariés, actuellement en grève. " Malheureusement, le syndicat n'a pas examiné sérieusement nos propositions. Au lieu de cela, il a formulé des exigences non négociables qui vont bien au-delà de ce qui peut être accepté si nous voulons rester compétitifs en tant qu'entreprise " a déclaré le constructeur aéronautique. Avant d'ajouter : " Compte tenu de cette situation, la poursuite des négociations n'a pas de sens à ce stade et notre offre a été retirée ".

