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Greenwich LifeSciences progresse grâce à un essai montrant un taux de récidive plus faible pour le cancer du sein
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Greenwich LifeSciences GLSI.O augmentent de 6,6 % à 29,99 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental GLSI-100 réduit le risque de récidive du cancer du sein dans le cadre d'une étude de phase avancée en cours ** Le taux annuel de récidive du cancer était inférieur à 1 % chez les 250 patientes qui ont terminé les injections primaires, selon la société ** Le taux annuel de récidive du cancer était d'environ 4 % par an dans un groupe similaire traité avec le médicament standard Kadcyla dans une étude antérieure ** Les données suivies pendant environ 1,2 an dans l'étude GLSI-100 en cours impliquent une baisse de 83% de la récurrence; la plupart des patients avaient déjà reçu Kadcyla - GLSI

** Les résultats sont préliminaires et seront mis à jour au fur et à mesure que l'étude se poursuivra ** GLSIa augmenté de ~87% en 2025

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