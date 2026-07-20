Greenwich LifeSciences en hausse après que les autorités réglementaires ont autorisé l'extension d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du sein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action de la société de biotechnologie Greenwich LifeSciences GLSI.O progresse de 6,6 % à 17,39 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que les autorités réglementaires américaines et européennes ont approuvé des modifications du protocole visant à étendre son essai clinique de phase avancée sur le glsi-100, un traitement expérimental d'immunothérapie contre le cancer du sein

** L'essai vise à déterminer si le glsi-100 peut empêcher la récidive du cancer du sein HER2-positif, un type courant de cancer du sein, après une intervention chirurgicale et un traitement

** La société prévoit d’étendre le recrutement à pas moins de 2 000 patients répartis sur près de 200 sites aux États-Unis et en Europe, et d’inclure d’autres pays à l’avenir

** La société estime que ces modifications pourraient accélérer le recrutement en permettant à davantage de patients de répondre aux critères d’éligibilité et contribuer à obtenir des résultats plus rapidement

** Les données préliminaires issues d’un bras ouvert ont montré des taux de récidive du cancer plus faibles, bien que la société précise que ces résultats sont encore préliminaires et susceptibles d’évoluer

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 22 % depuis le début de l’année