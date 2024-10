Greenly décerne le niveau Gold à Claranova pour son bilan carbone

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce avoir obtenu le niveau Gold pour son bilan carbone, décerné par Greenly, une référence internationale en matière de mesure et de gestion des émissions de carbone. Ce classement place Claranova dans le top 5 % des entreprises évaluées et distingue le Groupe en tant qu’entreprise éco-responsable.

Grâce à la mise en place d’un plan d’actions pour réduire son empreinte carbone et à la réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre précis intégrant les Scopes 1, 2 et 3, Claranova a vu son score Greenly passé de C l’an dernier (niveau Bronze), à un score de A cette année. Le statut Gold signifie que le Groupe a montré un engagement solide dans la gestion de son impact environnemental en se fixant des objectifs chiffrés pour réduire ses émissions, en quantifiant l’impact de ses plans d’action et en sensibilisant ses employés aux sujets environnementaux.

En parallèle, Claranova a également enregistré une amélioration significative de sa notation extra-financière EthiFinance ESG Ratings, atteignant désormais un score de 41 sur 100 pour son exercice 2022-2023, soit une amélioration de 8 points par rapport à l’an passé, qui lui permet de se rapprocher du niveau Bronze (50/100). Cette progression souligne l'engagement continu du Groupe à intégrer des pratiques responsables et durables dans ses opérations quotidiennes.