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Greenland Mines en hausse après une transaction boursière directe
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 23:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** L’action de Greenland Mines ( GRML.O ) a progressé de 11,6% à 12,49 dollars lors des négociations après clôture, après que la société a finalisé une levée de fonds par émission d’actions

** GRML a annoncé avoir vendu 3,2 millions d’actions, y compris des bons de souscription préfinancés, au prix de 12 dollars à des investisseurs institutionnels dans le cadre d’une offre directe nominative, pour un produit total de 38,4 millions de dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour ses activités minières au Groenland, ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise et de fonds de roulement

** Vendredi, les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont annoncé avoir conclu un accord permettant aux États-Unis d’étendre leur présence militaire sur ce territoire danois autonome

** Lundi, le cours de l’action GRML a plus que triplé après que la société a annoncé avoir déposé une demande de licence auprès du Groenland afin d’étendre son contrôle dans le district de Sarfartoq, riche en terres rares et en carbonatites, de 192 km à 454 km

** Mardi, l’action GRML a poursuivi sa remontée , gagnant encore 50%, tandis que les titres d’autres sociétés liées au Groenland reculaient

** Mercredi, l'action GRML a clôturé en baisse d'environ 21% à 11,19 dollars lors de la séance régulière

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 23:43:52.

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