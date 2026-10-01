Green Earth – T3 2026 : le pipeline commercial dépasse 50 millions d'euros

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH, NL0009169515), développeur intégré de premier plan de projets de restauration de la nature, annonce que son carnet de commandes fermes s'élevait à environ 46,7 millions d'euros au 30 septembre 2026, soit plus de 23 fois le niveau enregistré fin 2025, ce qui représente une croissance d'environ 2 235 %. En incluant la valeur potentielle des options, le pipeline commercial global du Groupe dépasse désormais les 50 millions d'euros.
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