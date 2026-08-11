Green Earth signe un accord d'achat à long terme pour un projet d'agroforesterie en Ouganda, d'une valeur pouvant atteindre 16,3 millions de dollars

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH, ISIN : NL0009169515), développeur de projets de premier plan en matière de projets fondés sur la nature, annonce la conclusion d'un accord d'achat de réductions d'émissions vérifiées (« VERPA ») avec une grande société énergétique internationale, portant sur des crédits carbone générés par le Bulindi Agroforestry and Chimpanzee Conservation Project, en Ouganda.

Le Bulindi Agroforestry and Chimpanzee Conservation Project est un projet certifié Gold Standard situé dans l'ouest de l'Ouganda, axé sur l'agroforesterie, la restauration des écosystèmes, la préservation de la biodiversité et le développement communautaire. Ses actions de restauration et de protection de l'habitat essentiel des chimpanzés ont été mises en avant dans la série Planet Earth III de la BBC, narrée par Sir David Attenborough.

Dans le cadre de ce VERPA, l'acheteur s'est engagé à long terme à acquérir des crédits carbone vérifiés issus du projet Bulindi, dont la livraison est prévue entre 2027 et 2031, représentant environ 4,8 millions de dollars (USD) de ventes futures fermement contractualisées. L'accord comprend également une option payante permettant l'achat de crédits carbone supplémentaires jusqu'en 2035. Si cette option est exercée dans son intégralité, la valeur potentielle totale de l'accord atteindrait environ 16,3 millions de dollars.