Green Earth Group NV débute sous le symbole EARTH sur Euronext Amsterdam

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH : NL0009169515), un développeur de solutions fondées sur la nature intégré du début à la fin, a le plaisir d’annoncer qu’il a officiellement commencé à être coté sur Euronext Amsterdam sous son nouveau symbole boursier EARTH.



Sous la promesse de marque « Engineering Possibilities », Green Earth génère des résultats environnementaux et socio-économiques mesurables grâce à son modèle exclusif de développement de projets. En combinant science écologique, intelligence des données et expertise financière, le Groupe garantit que chaque projet – qu’il s’agisse d’agroforesterie, de restauration de la biodiversité ou de résilience climatique – respecte les normes internationales les plus strictes et génère des crédits carbone certifiés, apportant des revenus durables et de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.



En tant qu’entreprise verticalement intégrée, Green Earth dirige chaque étape du cycle de vie des projets et supervise l’ensemble de la chaîne de valeur des crédits carbone. Contrairement aux approches fragmentées du marché du carbone, cette supervision de bout en bout garantit que chaque crédit est de haute qualité, vérifiable et éthique, éliminant ainsi les risques de greenwashing. Elle positionne également Green Earth parmi les rares entreprises capables de fournir, à grande échelle, un impact environnemental cohérent, crédible et investable.