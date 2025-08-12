Green Dot progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de la banque numérique Green Dot

GDOT.N ont bondi de 18,8 % à 11,80 $ avant le marché

** GDOT a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés lundi, pariant sur une demande croissante de services bancaires en tant que service (BaaS) grâce à ses nouveaux partenariats et à son expansion

** GDOT continue de prendre de l'élan et de construire sur sa lancée, déclare Mike Grondahl, analyste chez Northland Capital

** Le courtier augmente le PT à 16 $ de 14 $, ce qui implique une hausse de 61 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Deux des trois maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" et une à "conserver"; le PT médian est de 14 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de GDOT ont baissé de 6,7 % depuis le début de l'année