"Green Deal": l'industrie européenne demande le soutien de Bruxelles

(AOF) - 57 groupes industriels présents en Europe demandent dans leur "déclaration d’Anvers" ("Antwerp Declaration") un accord industriel européen (European Industrial Deal) pour compléter le Green Deal et maintenir des emplois de haute qualité pour les travailleurs européens en Europe. « L'Europe ne doit pas seulement être un continent d'innovation industrielle, mais doit rester un continent de production industrielle » affirment les signataires, des groupes européens mais aussi américains (Exxon Mobil, Dow, DuPont).

"Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 et atteindre l'objectif 2040 récemment annoncé, la production électrique européenne devra se multiplier et les investissements industriels devront être six fois plus élevés que ceux de la décennie précédente " affirment les entreprises signataires. Cet énorme défi "survient au moment où les grandes entreprises et les PME sont confrontées au ralentissement économique le plus grave depuis une décennie", soulignent-elles: "la demande diminue, les coûts de production augmentent et les investissements se déplacent vers d'autres régions". L' économie américaine qui bénéficie du soutien financier de l'Inflation Reduction Act (IRA), ainsi qu'une surcapacité chinoise et des exportations croissantes vers l'Europe accroissent encore la pression sur l'industrie européenne.

"Sans une politique industrielle ciblée, l'Europe risque de devenir dépendante même des produits de base et des produits chimiques" déclarent les industriels. "Nous devons maintenir l'industrie en Europe car elle fournira les solutions climatiques dont l'Europe a besoin".