Grèce-Sur l'île de Santorin, les viticulteurs tentent de s'adapter au changement climatique

Dans un vignoble de l'île grecque de Santorin, le vigneron Yiannis Boutaris montre une vigne en "kouloura", une méthode traditionnelle de taille qui donne aux ceps une forme de panier pour protéger les raisins du soleil brûlant de l’été.

Après avoir résisté pendant 90 ans, la vigne a succombé à la chaleur et à la sécheresse.

Son sort illustre une situation de plus en plus préoccupante à Santorin, où le faible niveau des précipitations et les températures caniculaires enregistrées entre 2023 et 2025 ont fait flamber le prix du raisin, réduit la production de vin et ravivé les inquiétudes quant à l'approvisionnement en eau.

Ce défi touche une grande partie de la Grèce, dans un contexte de changement climatique qui rend les étés plus chauds et les précipitations plus irrégulières.

"Le manque de pluie, combiné au manque de culture, ces dernières années, a entraîné la disparition de fait de ces vieux vignobles", a déclaré Yiannis Boutaris, dont le domaine possède ses propres vignes mais achète également des raisins.

"L'essentiel pour notre domaine, c'est de ne pas renoncer à la tradition (...) nous adaptons le vignoble aux nouvelles circonstances."

DES VIGNOBLES ANCIENS EXPÉRIMENTENT DE NOUVELLES TECHNIQUES

Vigneron de sixième génération à la tête du domaine Domaine Sigalas - désormais intégré au groupe Kir-Yianni - Yiannis Boutaris teste un projet pilote avec les autorités locales et des scientifiques visant à utiliser les eaux usées provenant des habitations et des hôtels pour irriguer les vignes.

Selon eux, cette pratique, également utilisée en Californie, pourrait s'avérer plus durable et moins énergivore que le recours à l'eau provenant de coûteuses usines de dessalement.

Yiannis Boutaris expérimente également la plantation des vignes en rangs plutôt que de manière dispersée, selon la méthode traditionnelle, afin de rendre l'irrigation plus efficace. Il teste aussi une technologie de récupération d’eau atmosphérique qui capte l'humidité de l'air grâce à des hydrogels et à l'énergie solaire.

Les viticulteurs se trouvent au cœur d'une concurrence plus large pour l'accès aux terres et à l'eau en Grèce.

Pendant les mois les plus chauds, lorsque des millions de touristes affluent sur des îles comme Santorin, les agriculteurs, les hôteliers et les exploitants de piscines se disputent souvent des ressources en eau de plus en plus limitées.

La production du célèbre cépage Assyrtiko de Santorin est passée de 2.500 tonnes en 2022 à seulement 500 tonnes l'an dernier. Les vignerons paient désormais les producteurs de raisin jusqu'à 10 euros le kilo, un prix comparable à ceux pratiqués dans des régions viticoles prospères comme la Champagne.

"Santorin a atteint un seuil critique en 2023 et 2024", a déclaré Stefanos Koundouras, professeur de viticulture à l’université Aristote de Thessalonique. Selon lui, les températures enregistrées ont été les plus élevées depuis 60 ans.

Stefanos Koundouras a ajouté que le secteur viticole pourrait devenir moins viable dans toute l’Europe, en particulier dans le bassin méditerranéen, si le climat continue de se réchauffer et de s’assécher.

"Nous constatons déjà des problèmes au niveau de la qualité et du caractère des vins."

Le vigneron Yiannis Papaeconomou prévoit lui aussi de participer au projet de réutilisation des eaux usées pour irriguer ses vignes âgées de six ans.

Il a testé d’autres techniques, comme un système d’irrigation souterraine afin de réduire l’évaporation, ainsi que le palissage des vignes afin de rendre l'arrosage plus efficace.

"Nous devons nous adapter et avancer avec une nouvelle façon de penser et, vous savez, trouver une solution", a-t-il déclaré.

(Reportage Deborah Kyvrikosaios, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)