Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grèce-La police transfère les migrants de Lesbos après l'incendie du camp de Moria Reuters • 17/09/2020 à 12:46









ATHEÈES, 17 septembre (Reuters) - La police grecque a commencé jeudi à déplacer des centaines de migrants bloqués sur l'île de Lesbos vers un nouveau camp de tentes temporaire, plus d'une semaine après que le plus grand camp de migrants de Grèce est parti en fumée. Destinée à protéger la santé publique, l'opération a jusqu'à présent permis de reloger 450 migrants. Parmi eux, 250 ont été soumis à un dépistage rapide du COVID-19 et 200 autres attendent encore d'être testés. L'incendie qui a ravagé le camp surpeuplé de Moria la semaine dernière a laissé plus de 12.000 personnes, originaires essentiellement d'Afghanistan, d'Afrique et de Syrie, sans toit ni accès à l'eau et à la nourriture. Selon les autorités, l'incendie, qui n'a pas fait de blessés, a été déclenché par les migrants. Mardi, les forces de l'ordre grecques ont arrêté cinq migrants et étaient à la recherche d'une sixième personne. Situé à Kara Tepe, près du port de Mytilène, le nouveau camp de tentes temporaire est prêt à accueillir au moins 5.000 personnes. Certains migrants hésitent néanmoins à accepter le transfert, alors qu'ils espéraient quitter l'île définitivement. "L'opération se poursuivra jusqu'à ce que tous ceux qui sont dans la rue soient à l'abri", a commenté un responsable de la police sous couvert d'anonymat. Plus tôt mercredi, seules 1.200 personnes avaient déménagé volontairement avant que ne commencent à affluer de grands groupes en fin de soirée. Le camp de tentes de Kara Tepe abritait jeudi matin 1.800 migrants, dont 56 testés positifs au COVID-19, a déclaré un responsable du gouvernement, qui espère que la relocation sera terminée d'ici quelques jours. (Vassilis Triantafyllou et Lefteris Papadimas; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.