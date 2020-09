Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grèce-Incendie aux abord d'un camp de migrants de Samos, qui n'est pas menacé Reuters • 15/09/2020 à 21:25









ATHENES, 15 septembre (Reuters) - Un feu de forêt s'est déclaré aux abords d'un camp de migrants sur l'île grecque de Samos, dans le nord-est de la mer Egée, ont annoncé mardi les autorités. Le camp lui-même n'est pas menacé, a assuré la police. On ignore la cause de l'incendie. Plus de 12.000 personnes, essentiellement des réfugiés originaires d'Afghanistan, d'Afrique et de Syrie, sont sans abri depuis que le camp de Moria, à Lesbos, a été ravagé par les flammes, la semaine dernière. (Renee Maltezou, version française Jean-Philippe Lefief)

