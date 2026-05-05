Graphic Packaging en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai -

** L'action Graphic Packaging GPK.N progresse de 8,6 % à 10,39 $ en pré-ouverture

** Le fournisseur d'emballages grand public affiche un chiffre d'affaires de 2,16 milliards de dollars au premier trimestre , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,05 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le BPA ajusté du premier trimestre, à 0,09 $, a dépassé les estimations de 0,06 $

** GPK a supprimé plus de 500 emplois et prévoit de céder ses actifs croates non stratégiques

** La croissance du chiffre d'affaires a été tirée par une augmentation de 1 % des volumes et un effet de change favorable de 50 millions de dollars, partiellement compensés par une baisse des prix

** À la clôture d'hier, l'action GPK affichait une baisse de 36,5 % depuis le début de l'année