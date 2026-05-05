 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Graphic Packaging en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai -

** L'action Graphic Packaging GPK.N progresse de 8,6 % à 10,39 $ en pré-ouverture

** Le fournisseur d'emballages grand public affiche un chiffre d'affaires de 2,16 milliards de dollars au premier trimestre , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,05 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le BPA ajusté du premier trimestre, à 0,09 $, a dépassé les estimations de 0,06 $

** GPK a supprimé plus de 500 emplois et prévoit de céder ses actifs croates non stratégiques

** La croissance du chiffre d'affaires a été tirée par une augmentation de 1 % des volumes et un effet de change favorable de 50 millions de dollars, partiellement compensés par une baisse des prix

** À la clôture d'hier, l'action GPK affichait une baisse de 36,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GRAPHIC PACKGNG
9,565 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank