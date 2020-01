Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GRAPHES-Avec Google à $1.000 mds, Wall St creuse l'écart avec l'Europe Reuters • 17/01/2020 à 16:57









par Julien Ponthus et Thyagaraju Adinarayan LONDRES, 17 janvier (Reuters) - Le franchissement jeudi de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars de capitalisation par Alphabet GOOGL.O ne fait que creuser un peu plus l'écart entre les grands groupes américains et européens, la valeur de la première société cotée européenne, Nestlé NESN.N , représentant à peine plus du tiers de celle de la maison mère de Google. Alphabet a rejoint Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O dans le club des "trillionaires", ces sociétés dont la valeur boursière dépasse les 1.000 milliards de dollars (900 milliards d'euros). Avec Facebook FB.O et ses 630 milliards de capitalisation, les cinq premières capitalisations américaines représentent un total de plus de 5.200 milliards de dollars, qui dépasse largement les 4.600 milliards de dollars des 50 entreprises composant l'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E . L'écart est encore plus net entre le Standard & Poor's 500 américain .SPX et le Stoxx 600 .STOXX européen, avec 27.500 milliards de dollars de capitalisation pour le premier et "seulement" 10.100 milliards pour le second. Aucune entreprise européenne ne figure d'ailleurs au classement des dix plus grosses sociétés cotées du monde, la dixième de ce palmarès, la banque américaine JPMorgan Chase JPM.N (430 milliards de dollars) dépassant très nettement Nestlé et ses 315 milliards. La principale explication au retard européen en la matière tient à l'absence de champion européen du numérique capable de rivaliser avec les "FAANG" américains (Facebook, Amazon, Apple, Netflix NFLX.O et Google) et les "BAT" chinois (Baidu, Alibaba et Tencent). Les FAANG américains représentent en effet aujourd'hui près de 20% de la capitalisation globale du S&P-500, une domination récente puisqu'aucun d'eux ne figurait parmi les dix premières capitalisations du S&P 500 en 2007, avant la crise financière. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Top five U.S. companies bigger than European blue-chip index https://tmsnrt.rs/2FWSZvj The World's top ten companies https://tmsnrt.rs/2uWnwHj S&P 500 in 2007s: A good mix https://tmsnrt.rs/2TtPepf ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

