Graphene Investments : "les actions américaines ont baissé en avril"

La technologie, où les résultats ont été plutôt bons jusqu'à présent, a fourni la deuxième plus mauvaise performance, mais ceci était relativement logique car plusieurs de ses constituants (Intel, AMD, Autodesk, IBM etc) ont eu des accidents.

La sensibilité du secteur aux taux d'intérêt n'a probablement pas joué un grand rôle non plus, puisqu'une autre catégorie présentant une dépendance similaire, l'immobilier, a obtenu la pire performance (-8.6%).

En outre, Graphene Investments explique que "les performances sectorielles ont été un peu difficiles à expliquer". La seule catégorie qui a terminé le mois dans le vert était celle des services aux collectivités, qui a gagné 1,6% en moyenne, tout en affichant l'un des taux de déceptions les plus élevés tant sur les ventes que sur les profits.

Le S&P 500, dont la baisse depuis la dernière clôture de mars avait dépassé 5,6% à un moment, a finalement terminé en baisse de 4,16% (ou 4,11% après l'effet des dividendes nets). Sa performance sur le début d'année est restée dans le vert, mais n'est plus que de 5,9%.

La retenue des ripostes a ensuite rassuré les investisseurs, qui ont pu se concentrer sur les annonces de résultats. La dernière partie du mois s'est donc avérée un peu plus facile, les sociétés faisant relativement bien par rapport aux attentes, au moins au niveau des bénéfices.

"Il est difficile de dire pourquoi les actions américaines (et beaucoup d'autres marchés) ont subitement brisé leur tendance haussière début avril, mais la frappe de l'état hébreu à Damas, qui s'est déroulée à ce moment-là, a certainement joué du fait de son énorme potentiel de déstabilisation", précise la société d'investissement.

(AOF) - "Les actions américaines ont baissé sur les trois premières semaines d'avril et ont mieux tenu ensuite, mais le S&P 500 a finalement perdu 4,11%. La performance a été volatile pour le marché comme pour notre portefeuille (qui a sous-performé)", souligne Graphene Investments dans sa note.

