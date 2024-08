Graphene Investments : "le yen est resté faible malgré la hausse des taux d'intérêt"

(AOF) - "Au début du mois, l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon a montré que les grandes entreprises manufacturières reprenaient confiance dans les perspectives, bien que leur optimisme soit légèrement inférieur au consensus", explique Graphene Investments.

"D'autre part, le ratio des postes disponibles par candidat était légèrement en baisse à 1,23. En raison de la hausse des prix des matériaux et des coûts de l'énergie, les usines et le secteur de la construction semblent avoir retardé les recrutements, tandis que, l'inflation touchant les ménages poussait un plus grand nombre de citoyens à rechercher un emploi", observe le spécialiste en gestion de portefeuilles d'action.

Cependant, le taux de chômage a baissé de 0,1 point par rapport au mois dernier pour atteindre 2,5%, sa première amélioration en cinq mois. Le nombre de personnes dans un poste salarié était de 68,2 millions, dont 30,93 millions de femmes. Ces deux chiffres sont les plus élevés jamais enregistrés depuis 1953, date à laquelle les statistiques ont commencé à être produites.

Les hausses de prix sont soutenues par la faiblesse de la devise et le coût du travail en hausse, et la variation sur un an de l'indice des prix à la production a de nouveau accéléré en juin, passant de 2,4 % à 2,9 %. Les prix à la consommation hors alimentation et énergie ont progressé plus modérément, mais gagnaient encore 1,9 % sur un an, contre 1.7% le mois précédent.

"Si les hausses de prix et les réductions des subventions gouvernementales étaient impliquées, la faiblesse de la devise a également joué un rôle puisque l'indice des prix à l'importation (en yen) a augmenté de 9,5 % sur un an, le rythme le plus élevé depuis février 2023". La devise japonaise est restée faible malgré la hausse des taux d'intérêt japonais consécutive aux bons résultats du Tankan et à la baisse des taux d'intérêt américains", signale Graphene Investments.

En réponse, le Ministère des Finances est intervenu à deux reprises, les 11 et 12 juillet, avec un total d'achats de 5,5 billions de yens achetés.

"Il est intéressant de noter que ces interventions ont eu lieu immédiatement après la publication de chiffres plus faibles de l'inflation américaine, qui ont paru avoir plus d'effet que le montant des achats. Le yen s'est apprécié de près de 10 % par rapport au dollar entre son plus bas niveau en milieu de mois et le début du comité de la Banque du Japon le 30 juillet", indique le spécialiste en gestion de portefeuilles d'action.