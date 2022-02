Graines Voltz : la fin et les moyens

L'action Graines Voltz s'est envolée de 230% en trois ans. (© Graines Voltz)

Le distributeur de semences et de jeunes plants vient de réaliser une augmentation de capital express pour financer une acquisition. Une pratique contestable.

Plantons le décor : Graines Voltz est un distributeur de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes, coté sur le compartiment C d’Euronext Paris.

Cette société alsacienne familiale connait un développement impressionnant. L’an dernier (exercice clos le 30 septembre dernier), son chiffre d’affaires a progressé de 40,8% à 122,3 millions d’euros, son résultat opérationnel a presque doublé (+95,6%), et son résultat net a grimpé de 122,4%.

Graines Voltz bénéficie de tendances de fond (demande accrue des consommateurs pour les produits naturels et issus des circuits courts, redécouverte de la campagne, etc.). Son offre se veut très large et plusieurs acquisitions récentes, en Italie et en Allemagne, sont venues nourrir sa croissance.

La réussite du groupe se reflète dans son cours de Bourse, le titre ayant été multiplié par 3,4 en trois ans. Sur la période récente, il est porté par son profil «défensif», avec un gain de 12% en trois mois.

27 millions d'euros levés

Le 16 février dernier, à la clôture du marché, Graines Voltz annonce le lancement d’une augmentation de capital par «construction accélérée d’un livre d’ordres» d’un montant d’environ 20 millions d’euros. L’objectif est notamment de financer l’acquisition d’une société angevine (André Briant Jeunes Plants), elle aussi annoncée le 16 février.

Les choses