GRAINES-Le soja de Chicago devrait enregistrer un gain hebdomadaire modeste grâce à l'optimisme de la demande chinoise

Les cours du soja à Chicago sont restés stables vendredi et sont en passe d'enregistrer une hausse modeste hebdomadaire, les discussions entre les autorités américaines et chinoises ayant suscité l'espoir que Pékin achète davantage de soja américain, bien que le début de la saison des récoltes au Brésil ait limité les gains.

Les contrats à terme sur le blé ont légèrement progressé après qu'un cabinet de conseil agricole russe a déclaré qu'il pourrait revoir à la baisse son estimation de la production russe pour 2026 si la vague de froid se poursuit, bien que les prix soient toujours orientés vers une baisse hebdomadaire, les céréales disponibles étant abondantes.

Le maïs a légèrement baissé et s'est légèrement replié sur la semaine, les opérateurs évaluant les perspectives d'une offre abondante.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) Sv1 est resté stable à 10,63-3/4 dollars le boisseau, à 02h10 GMT, mais a gagné 0,6% en glissement hebdomadaire.

* Le blé CBOT Wv1 a augmenté de 0,1% à 5,16 dollars le boisseau mais a baissé de 0,3% sur la semaine, tandis que le maïs Cv1 a glissé de 0,2% à 4,23-1/4 dollars le boisseau et a enregistré une baisse hebdomadaire de 0,4%.

* Les trois contrats sont bien en deçà des sommets atteints entre 2021 et 23, après une série d'années de forte production mondiale.

* Les négociants espèrent que la Chine, le plus grand importateur de soja, achètera davantage aux États-Unis après que le secrétaire américain au Trésor Bessent a déclaré qu'il avait eu des entretiens "positifs" avec le vice-premier ministre chinois He Lifeng cette semaine.

* La Chine avait augmenté ses achats aux États-Unis après l'adoption d'une trêve commerciale en octobre, mais elle a maintenant rempli son engagement d'acheter 12 millions de tonnes.

* Le Brésil, principal producteur de soja, devrait expédier moins de soja que prévu au cours du mois de janvier, mais le pays est en train d'accélérer sa récolte et ses fèves sont moins chères que l'offre américaine.

* Le ministère américain de l'agriculture a confirmé jeudi des ventes privées de 192 350 tonnes de soja américain vers des destinations non divulguées.

* En Argentine, les récoltes de soja et de maïs ont progressé lentement la semaine dernière, les pluies ayant entravé les champs dans les zones de production du nord, selon la Bourse des céréales de Buenos Aires .

* En ce qui concerne les autres cultures, les précipitations prévues au Brésil devraient stimuler la production de maïs , a déclaré la LSEG, tout en augmentant ses perspectives de récolte de maïs pour l'Argentine.

* Les météorologues ont déclaré qu'une tempête hivernale devrait apporter une humidité utile au blé dans les plaines du sud des États-Unis, mais que le froid qui suivra pourrait mettre en péril le blé d'hiver dans les endroits dépourvus de couverture neigeuse isolante.

NOUVELLES DU MARCHÉ

Les actions ont enregistré des gains modestes dans les premiers échanges asiatiques avant la dernière réunion de la Banque du Japon, au cours de laquelle on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt. MKTS/GLOB

