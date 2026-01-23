 Aller au contenu principal
TikTok annonce créer une co-entreprise aux Etats-Unis pour y éviter son interdiction
information fournie par AFP 23/01/2026 à 05:33

TitTok aux Etats-Unis sera désormais détenu par une majorité d'investisseurs américains ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

TikTok a annoncé jeudi avoir créé une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités aux Etats-Unis, mettant fin à une longue saga judiciaire qui menaçait de conduire à son interdiction dans le pays.

Cette nouvelle structure servira plus de 200 millions d'utilisateurs, tout en mettant en oeuvre des garanties strictes en matière de protection des données, de sécurité des algorithmes et de modération des contenus, a assuré la plateforme dans un communiqué.

Sa création répond à une loi adoptée sous le mandat de l'ancien président démocrate Joe Biden, obligeant ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, à céder le contrôle de ses activités aux Etats-Unis sous peine d'y être interdit.

Le président américain Donald Trump a salué cet épilogue et le rôle joué selon lui par son homologue chinois Xi Jinping.

"Je suis tellement heureux d'avoir aidé à sauver TikTok!", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, affirmant que le réseau "appartient désormais à un groupe de grands patriotes et investisseurs américains".

"Je voudrais aussi remercier le président chinois Xi d'avoir travaillé avec nous et, en fin de compte, approuvé l'accord. Il aurait pu faire le contraire, mais il ne l'a pas fait, et nous lui en sommes reconnaissants", a-t-il ajouté.

Donald Trump avait repoussé à plusieurs reprises la date butoir pour cette mise en conformité de TikTok, qui avait été fixée pour la dernière fois à vendredi. Le réseau social avait annoncé en décembre avoir signé un accord permettant de créer la co-entreprise américaine exigée par la loi.

- ByteDance garde 19,9% -

Cette dernière sera détenue par une majorité d'investisseurs américains. Les sociétés Silver Lake et Oracle déteindront notamment 15% des parts chacune, ainsi que le fonds MGX, basé à Abou Dhabi.

Le montant de la transaction n'a pas été révélé. L'an passé, le vice-président américain JD Vance avait évalué la valorisation de TikTok USA à 14 milliards de dollars, un montant jugé très sous-évalué par les experts.

Parmi les investisseurs figurent plusieurs riches soutiens du président américain Donald Trump, qui avait défini les contours de la nouvelle structure dans un décret publié en septembre, à l'instar de Larry Ellison, d'Oracle.

Le stand de TikTok au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 19 janvier 2026 ( AFP / INA FASSBENDER )

Ce géant technologique sera notamment chargé de stocker les données des utilisateurs américains dans son cloud sécurisé, selon TikTok.

La société d'investissement Silver Lake Partners ou le groupe informatique Dell font également partie des investisseurs.

ByteDance conserve pour sa part une participation de 19,9% dans la coentreprise, restant ainsi en dessous du seuil de 20% fixé par la loi.

Selon TikTok, la structure fonctionnera comme "une entité indépendante" dirigée par un conseil d'administration de sept membres majoritairement américains, incluant le directeur général de la plateforme, Shou Chew, et des dirigeants de grands fonds d'investissement.

En revanche, TikTok conservera le contrôle aux Etats-Unis de ses services chargés de ses activités commerciales (publicité, vente en ligne, communication, etc) et de "l'interopérabilité mondiale" du réseau social.

La loi adoptée au printemps 2024 par le Congrès américain visait à empêcher que les autorités chinoises puissent mettre la main sur des données personnelles d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis, ou ne soient en mesure d'influencer l'opinion américaine via le puissant algorithme du réseau social de courtes vidéos.

TikTok a admis que des employés basés en Chine avaient eu accès à des données d'utilisateurs américains, mais a toujours démenti les avoir communiquées au gouvernement chinois.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ORACLE
178,165 USD NYSE +2,47%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

